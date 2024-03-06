Банина (Худолей) Светлана Анатольевна
Место рожденияАмурская область, г. Зея
Дата рождения08.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1977
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.02.2014
Муж: скрыто настройками приватности