Банина (Худолей) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банина (Худолей) Светлана Анатольевна

Место рождения

Амурская область, г. Зея

Дата рождения

08.01.1977

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1977

Отец: Худолей Анатолий Георгиевич

Мать: Худолей (Костюченко) Галина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
12.02.2014

Муж: скрыто настройками приватности

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