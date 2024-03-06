Банин Игорь Васильевич
мужской, родился 23.06.1966, Казахстан
Супруги
Банина (Худолей) Светлана Анатольевна08.01.1977 г.р.
Дети
(Банина) Мария Игоревна10.06.2010 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан
Рождение ребёнка
10.06.2010
Дочь: (Банина) Мария Игоревна
Мать ребёнка: Банина (Худолей) Светлана Анатольевна
Амурская область, г. Благовещенск
Бракосочетание
12.02.2014
Амурская область, г. Благовещенск