Банин Игорь Васильевич 23.06.1966 — найти родственников по фамилии на Familio

Банин Игорь Васильевич

Автор
МХ
Худолей М.

мужской, родился 23.06.1966, Казахстан

Супруги
Банина (Худолей) Светлана Анатольевна08.01.1977 г.р.
Дети
(Банина) Мария Игоревна10.06.2010 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан

Рождение ребёнка
10.06.2010

Дочь: (Банина) Мария Игоревна

Мать ребёнка: Банина (Худолей) Светлана Анатольевна

Амурская область, г. Благовещенск

Бракосочетание
12.02.2014

Жена: Банина (Худолей) Светлана Анатольевна

Амурская область, г. Благовещенск

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