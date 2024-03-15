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Худолей (Костюченко) Галина Ивановна

Место рождения

Амурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг

Дата рождения

27.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1950

Отец: Костюченко Иван Данилович

Мать: Костюченко (Антонова) Ерина Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худолей Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
08.01.1977

Дочь: Банина (Худолей) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Худолей Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
04.01.1980

Сын: Худолей Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Худолей Анатолий Георгиевич

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