Худолей (Костюченко) Галина Ивановна
Место рожденияАмурская область, Шимановский район, с. Кухтерин Луг
Дата рождения27.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1977
Дочь: Банина (Худолей) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Худолей Анатолий Георгиевич
Рождение ребёнка
04.01.1980
Сын: Худолей Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Худолей Анатолий Георгиевич