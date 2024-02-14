Хайруллов Гафур Хайруллович
Место рожденияс. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Хайрулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафуров Рушан
Мать ребёнка: (Ибрагимова) Флюра Фатеховна
Рождение ребёнка
05.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ибрагимова) Флюра Фатеховна
Смерть
Неизвестно