Хайруллов Гафур Хайруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллов Гафур Хайруллович

Место рождения

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Хайрулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафуров Рушан

Мать ребёнка: (Ибрагимова) Флюра Фатеховна

Рождение ребёнка
05.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ибрагимова) Флюра Фатеховна

Смерть
Неизвестно

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