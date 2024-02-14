(Ибрагимова) Флюра Фатеховна
Место рожденияс.Шубино,Сергачского р-на Горьковской
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ибрагимов Фатех
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гафуров Рушан
Отец ребёнка: Хайруллов Гафур Хайруллович
Рождение ребёнка
05.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайруллов Гафур Хайруллович
Смерть
Неизвестно