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Шатилов Дмитрий Владимирович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская иперия

Дата рождения

14.09.1879

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская губерния, Российская иперия
Бракосочетание
1905

Жена: Шатилова Надежда Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шатилов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Шатилова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1907

Сын: Шатилов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шатилова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1953
США