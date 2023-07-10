Шатилов Дмитрий Владимирович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская иперия
Дата рождения14.09.1879
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Черниговская губерния, Российская иперия
Бракосочетание
1905
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шатилов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Шатилова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
04.12.1907
Сын: Шатилов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Шатилова Надежда Петровна
Смерть
1953
США