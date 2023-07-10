Шатилова (Ульянина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатилова (Ульянина) Надежда Петровна

Шатилова (Ульянина) Надежда Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.01.1882

Дата смерти

04.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1882

Отец: Ульянин Пётр Алексеевич

Мать: Ульянина (Оранская) Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1905

Муж: Шатилов Дмитрий Владимирович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шатилов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Шатилов Дмитрий Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1907

Сын: Шатилов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шатилов Дмитрий Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.11.1952
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.