Шатилова (Ульянина) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения04.01.1882
Дата смерти04.11.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1882
Бракосочетание
1905
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шатилов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Шатилов Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
04.12.1907
Сын: Шатилов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Шатилов Дмитрий Владимирович
Смерть
04.11.1952