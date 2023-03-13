Шеина Ульяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Смирнова Лукерья
Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шеинъ Варламъ
Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шеинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1783
Сын: Шеинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеинъ Федоръ