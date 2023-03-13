Шеина Ульяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина Ульяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Смирнова Лукерья

Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1778

Сын: Шеинъ Варламъ

Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Шеинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шеинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Шеинъ Федоръ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеинъ Федоръ

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