Смирнова (Шеина) Лукерья
Место рожденияРамодановка
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Шеинъ Федоръ
Мать: Шеина Ульяна Никитина
Рамодановка
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Маланья
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1793
Сын: Смирновъ Федоръ
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Сын: Смирновъ Дмитрий
Отец ребёнка: Смирновъ Петръ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирновъ Петръ