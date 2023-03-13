Смирнова (Шеина) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Шеина) Лукерья

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Шеинъ Федоръ

Мать: Шеина Ульяна Никитина

Рамодановка
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Маланья

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Смирновъ Федоръ

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Сын: Смирновъ Дмитрий

Отец ребёнка: Смирновъ Петръ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирновъ Петръ

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