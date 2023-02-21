Шипицына Арина Савиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Шипицын Иван Тимофеевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Шипицын Иван Тимофеевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Шипицын Иван Тимофеевич
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шипицын Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Шипицын Иван Тимофеевич
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно