Шипицына Арина Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Арина Савиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Тимофеевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шипицын Егор Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Тимофеевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Шипицын Иван Тимофеевич

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шипицын Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Шипицын Иван Тимофеевич

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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