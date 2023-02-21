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Шипицын Иван Тимофеевич

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шипицын Тимофей Кузьмич

Мать: Шипицына Зиновья Михайловна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Арина Савиновна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шипицын Егор Иванович

Мать ребёнка: Шипицына Арина Савиновна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Шипицына Арина Савиновна

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шипицын Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Шипицына Арина Савиновна

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Арина Савиновна

Смерть
Неизвестно
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