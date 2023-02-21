Шипицын Иван Тимофеевич
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Арина Савиновна
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Шипицына Арина Савиновна
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Шипицына Арина Савиновна
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шипицын Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Шипицына Арина Савиновна
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына Арина Савиновна
Смерть
Неизвестно