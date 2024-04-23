Нил Титович
Место рождения
Дата рождения25.04.1871
Дата смерти28.06.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1871
Отец: Тит Андреевич
Мать: Агрипина Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1871
Смерть
28.06.1874
Бракосочетание
28.01.1898
Жена: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Татьяна Ниловна
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.06.1900
Сын: Павел Нилович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.10.1901
Сын: Сергей Нилович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.10.1905
Сын: Ефим Нилович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.10.1907
Дочь: Пелагея Ниловна
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.07.1909
Сын: Иван Нилович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.07.1910
Сын: Иван Нилович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.06.1912
Сын: Пётр Нилович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.07.1914
Дочь: Мария Ниловна
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1915
Сын: Владимир Нилович
Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна