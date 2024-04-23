Нил Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нил Титович

Место рождения

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

25.04.1871

Дата смерти

28.06.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1871

Отец: Тит Андреевич

Мать: Агрипина Михайловна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Крещение
1871
Смерть
28.06.1874
Бракосочетание
28.01.1898

Жена: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Татьяна Ниловна

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Павел Нилович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Сергей Нилович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1905

Сын: Ефим Нилович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1907

Дочь: Пелагея Ниловна

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1909

Сын: Иван Нилович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1910

Сын: Иван Нилович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1912

Сын: Пётр Нилович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1914

Дочь: Мария Ниловна

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1915

Сын: Владимир Нилович

Мать ребёнка: Дарья Дмитриевна

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

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