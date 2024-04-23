Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Дмитриевна

Дарья Дмитриевна

Место рождения

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Константинова, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
28.01.1898

Муж: Нил Титович

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Татьяна Ниловна

Отец ребёнка: Нил Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Павел Нилович

Отец ребёнка: Нил Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Сергей Нилович

Отец ребёнка: Нил Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1905

Сын: Ефим Нилович

Отец ребёнка: Нил Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1907

Дочь: Пелагея Ниловна

Отец ребёнка: Нил Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1909

Сын: Иван Нилович

Отец ребёнка: Нил Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1910

Сын: Иван Нилович

Отец ребёнка: Нил Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1912

Сын: Пётр Нилович

Отец ребёнка: Нил Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1914

Дочь: Мария Ниловна

Отец ребёнка: Нил Титович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1915

Сын: Владимир Нилович

Отец ребёнка: Нил Титович

Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.