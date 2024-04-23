Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1898
Муж: Нил Титович
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Татьяна Ниловна
Отец ребёнка: Нил Титович
Рождение ребёнка
28.06.1900
Сын: Павел Нилович
Отец ребёнка: Нил Титович
Рождение ребёнка
01.10.1901
Сын: Сергей Нилович
Отец ребёнка: Нил Титович
Рождение ребёнка
08.10.1905
Сын: Ефим Нилович
Отец ребёнка: Нил Титович
Рождение ребёнка
02.10.1907
Дочь: Пелагея Ниловна
Отец ребёнка: Нил Титович
Рождение ребёнка
18.07.1909
Сын: Иван Нилович
Отец ребёнка: Нил Титович
Рождение ребёнка
27.07.1910
Сын: Иван Нилович
Отец ребёнка: Нил Титович
Рождение ребёнка
20.06.1912
Сын: Пётр Нилович
Отец ребёнка: Нил Титович
Рождение ребёнка
18.07.1914
Дочь: Мария Ниловна
Отец ребёнка: Нил Титович
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1915
Сын: Владимир Нилович
Отец ребёнка: Нил Титович