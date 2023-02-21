Христенко (Дув 1) Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиМежду 1859 и 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Христенко (лопан) Иван Иванович
Мать: Христенко Марина
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Христенко Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Христенко Анна (Николаевна)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1859 и 1870