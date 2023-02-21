Христенко (Дув 1) Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХристенко (Дув 1) Григорий Иванович

Христенко (Дув 1) Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Между 1859 и 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Христенко (лопан) Иван Иванович

Мать: Христенко Марина

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Христенко Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Христенко Анна (Николаевна)

Дуванка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Дуванка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христенко Анна (Николаевна)

Смерть
Между 1859 и 1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close