Христенко (Романович) Анна (Николаевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христенко (Романович) Анна (Николаевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Между 1858 и 1870

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Романоич Николай Федорович

Мать: Романович Агафия

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Христенко Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Христенко (дув 1) Григорий Иванович

Дуванка, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Дуванка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Христенко (дув 1) Григорий Иванович

Смерть
Между 1858 и 1870
Дуванка, Харківська область
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