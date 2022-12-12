Христенко (Романович) Анна (Николаевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиМежду 1858 и 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Романоич Николай Федорович
Мать: Романович Агафия
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Христенко Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Христенко (дув 1) Григорий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1858 и 1870