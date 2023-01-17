Христенко (лопан) Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христенко (лопан) Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Христенко (старш) Иван Степанович

Мать: Христенко Марина Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Христенко (дув 1) Григорий Иванович

Мать ребёнка: Христенко Марина

Место жительства
1850
житель хут. Лопанский
Место жительства
Неизвестно
Черкасская Лозовая, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христенко Марина

Смерть
1851
Зайченки, Харківська область
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