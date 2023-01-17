Христенко (лопан) Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Христенко (дув 1) Григорий Иванович
Мать ребёнка: Христенко Марина
Место жительства
1850
житель хут. Лопанский
Место жительства
Неизвестно
Черкасская Лозовая, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христенко Марина
Смерть
1851
Зайченки, Харківська область