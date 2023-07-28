Лукина (Барамикова) Нина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно