Лукина (Барамикова) Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Барамикова) Нина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: Барамикова Ульяна Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно