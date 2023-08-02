Лукьяненко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиОколо 2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Зинаида Николаевна
Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукьяненко Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2003
Похороны
Неизвестно