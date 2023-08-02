Лукьяненко Зинаида Николаевна
Место рожденияАзербайджанская ССР г.Хачмас
Дата рожденияОколо 1940
Дата смертиОколо 2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Иванович
Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2002
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно