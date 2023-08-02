Лукьяненко Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Зинаида Николаевна

Место рождения

Азербайджанская ССР г.Хачмас

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

Около 2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Азербайджанская ССР г.Хачмас
Рождение ребёнка
Около 1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Иванович

Азербайджанская ССР г.Сумгаит
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьяненко Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Николай Иванович

Смерть
Около 2002
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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