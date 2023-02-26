Тимофей Никитин
Место рожденияд.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Никита Сергеев
Мать: Агафия Косьмина
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1799
Сын: Сергей Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Яковлева
д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1843
Жена: Харитина Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Назарова
Смерть
Неизвестно