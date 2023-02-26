Тимофей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Никитин

Место рождения

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Никита Сергеев

Мать: Агафия Косьмина

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1799

Сын: Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Яковлева

д.Ерёменки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1843

Жена: Харитина Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Назарова

Смерть
Неизвестно
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