Леонтий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти02.07.1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Андрей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Похороны
02.07.1748
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1748