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Леонтий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

02.07.1748

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Андрей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
02.07.1748
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1748
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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