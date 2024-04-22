Шалыгин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти04.06.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1947
Сын: Шалыгин Бронислав Константинович
Мать ребёнка: Шалыгина (Давыденко) Антонина Михеевна
Рождение ребёнка
08.02.1949
Дочь: Каменская (Шалыгина) Галина Константиновна
Мать ребёнка: Шалыгина (Давыденко) Антонина Михеевна
Смерть
04.06.1987