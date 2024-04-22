Шалыгин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалыгин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

04.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалыгина (Давыденко) Антонина Михеевна

Рождение ребёнка
30.03.1947

Сын: Шалыгин Бронислав Константинович

Мать ребёнка: Шалыгина (Давыденко) Антонина Михеевна

Рождение ребёнка
08.02.1949

Дочь: Каменская (Шалыгина) Галина Константиновна

Мать ребёнка: Шалыгина (Давыденко) Антонина Михеевна

Смерть
04.06.1987

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