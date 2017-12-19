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Шалыгин Бронислав Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1947

Дата смерти

19.12.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1947

Отец: Шалыгин Константин

Мать: Шалыгина (Давыденко) Антонина Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалыгина (Давыденко) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
17.07.1977

Дочь: Шалыгина Антонина Брониславовна

Мать ребёнка: Шалыгина (Давыденко) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
08.12.1981

Сын: Шалыгин Иван Брониславович

Мать ребёнка: Шалыгина (Давыденко) Галина Васильевна

Смерть
19.12.2017

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