Шалыгин Бронислав Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1947
Дата смерти19.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1977
Дочь: Шалыгина Антонина Брониславовна
Мать ребёнка: Шалыгина (Давыденко) Галина Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1981
Сын: Шалыгин Иван Брониславович
Мать ребёнка: Шалыгина (Давыденко) Галина Васильевна
Смерть
19.12.2017