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Андриянова - Быкова Вера Ильинична

Место рождения

Малая Васильевка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.09.1918

Дата смерти

01.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1918

Отец: Быков Илья Матвеевич

Мать: Быкова-Чапорина-Овсянникова Ирина

Малая Васильевка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1947

Дочь: Андриянова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Андриянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
10.02.1955

Дочь: Андриянова-Дорофеева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Андриянов Иван Григорьевич

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1956

Сын: Андриянов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Андриянов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Андриянов Иван Григорьевич

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.04.1994
Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область