Андриянова - Быкова Вера Ильинична
Место рождения
Дата рождения13.09.1918
Дата смерти01.04.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1918
Рождение ребёнка
07.01.1947
Дочь: Андриянова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Андриянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1955
Дочь: Андриянова-Дорофеева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Андриянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
30.10.1956
Сын: Андриянов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Андриянов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Виктор Иванович
Отец ребёнка: Андриянов Иван Григорьевич
Смерть
01.04.1994