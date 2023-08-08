Быкова-Чапорина-Овсянникова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова-Чапорина-Овсянникова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1918

Дочь: Андриянова - Быкова Вера Ильинична

Отец ребёнка: Быков Илья Матвеевич

Малая Васильевка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Илья Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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