Быкова-Чапорина-Овсянникова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1918
Дочь: Андриянова - Быкова Вера Ильинична
Отец ребёнка: Быков Илья Матвеевич
Малая Васильевка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Илья Матвеевич
Смерть
Неизвестно