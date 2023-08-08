Андриянов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1911
Дата смерти19.11.1988
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911
Отец: Андриянов Григорий
Мать: Андриянова Варвара
Рождение ребёнка
07.01.1947
Дочь: Андриянова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Андриянова - Быкова Вера Ильинична
Рождение ребёнка
10.02.1955
Дочь: Андриянова-Дорофеева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Андриянова - Быкова Вера Ильинична
Рождение ребёнка
30.10.1956
Сын: Андриянов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Андриянова - Быкова Вера Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриянов Виктор Иванович
Мать ребёнка: Андриянова - Быкова Вера Ильинична
Смерть
19.11.1988