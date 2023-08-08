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Андриянов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1911

Дата смерти

19.11.1988

Пол

Мужской

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1911

Отец: Андриянов Григорий

Мать: Андриянова Варвара

Рождение ребёнка
07.01.1947

Дочь: Андриянова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Андриянова - Быкова Вера Ильинична

Рождение ребёнка
10.02.1955

Дочь: Андриянова-Дорофеева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Андриянова - Быкова Вера Ильинична

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.10.1956

Сын: Андриянов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Андриянова - Быкова Вера Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриянов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Андриянова - Быкова Вера Ильинична

Заволжье, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.11.1988
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