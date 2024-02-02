Утин Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Утина Татьяна
2 ребенока
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Утина Татьяна
самая старшая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охотников Анастасия Моисеевна
Мать ребёнка: Утина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утина Татьяна
Смерть
Неизвестно