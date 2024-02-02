Утин Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утин Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Утин Николай Моисеевич

Мать ребёнка: Утина Татьяна

2 ребенока
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утина Татьяна

самая старшая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охотников Анастасия Моисеевна

Мать ребёнка: Утина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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