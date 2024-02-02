Утина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Утин Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Утин Моисей

2 ребенока
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утин Моисей

самая старшая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охотников Анастасия Моисеевна

Отец ребёнка: Утин Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утин Моисей

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