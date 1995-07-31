Леонкина (Добролюбова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонкина (Добролюбова) Вера Васильевна

Место рождения

Большая Екатериновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.09.1928

Дата смерти

31.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928

Отец: Добролюбов Василий Егорович

Мать: Добролюбова Ольга Степановна

Большая Екатериновка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1952

Дочь: Зырянова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Леонкин Владимир Николаевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.10.1965

Сын: Леонкин Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Леонкин Владимир Николаевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонкин Владимир Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
31.07.1995
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: болезнь
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