Леонкина (Добролюбова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1928
Дата смерти31.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1928
Рождение ребёнка
14.05.1952
Дочь: Зырянова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Леонкин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1965
Сын: Леонкин Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Леонкин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.07.1995
Причина смерти: болезнь