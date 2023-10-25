Щекочихин Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекочихин Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щекочихин Владимир

Мать: Александра

Бракосочетание
07.03.2008

Жена: Щекочихина Евгения Валерьевна

Рождение ребёнка
01.11.2008

Дочь: Щекочихина Полина Олеговна

Мать ребёнка: Щекочихина Евгения Валерьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
04.01.2012

Дочь: Щекочихина Арина Олеговна

Мать ребёнка: Щекочихина Евгения Валерьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
06.12.2015

Сын: Щекочихин Ярослав Олегович

Мать ребёнка: Щекочихина Евгения Валерьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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