Щекочихина Евгения Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекочихина Евгения Валерьевна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

15.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980

Отец: Боровков Валерий Авивович

Мать: Боровкова Ирина Вадимовна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
07.03.2008

Муж: Щекочихин Олег Владимирович

Рождение ребёнка
01.11.2008

Дочь: Щекочихина Полина Олеговна

Отец ребёнка: Щекочихин Олег Владимирович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
04.01.2012

Дочь: Щекочихина Арина Олеговна

Отец ребёнка: Щекочихин Олег Владимирович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
06.12.2015

Сын: Щекочихин Ярослав Олегович

Отец ребёнка: Щекочихин Олег Владимирович

Кострома, город Кострома, Костромская область
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