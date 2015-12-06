Щекочихин Ярослав Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекочихин Ярослав Олегович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

06.12.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.2015

Отец: Щекочихин Олег Владимирович

Мать: Щекочихина Евгения Валерьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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