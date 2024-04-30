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Полтанов Александр Сергеевич

Место рождения

Балахна Нижегородской губернии

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Палтанов Сергей Андреевич

Мать: Палтанова (Окулова) Анна Алексеевна

Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна

Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1849

Дочь: (Полтанова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Полтанова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
18.02.1856 ст.

Дочь: (Полтанова) Марья Александровна

Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
12.03.1859

Дочь: Плотникова (Полтанова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
23.01.1863 ст.

Сын: Полтанов Василий Александрович

Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна

Смерть
Неизвестно

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