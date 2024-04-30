Полтанов Александр Сергеевич
Место рожденияБалахна Нижегородской губернии
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно
Плотниковы и Полтановы
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1849
Дочь: (Полтанова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Полтанова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
18.02.1856 ст.
Дочь: (Полтанова) Марья Александровна
Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
12.03.1859
Дочь: Плотникова (Полтанова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
23.01.1863 ст.
Сын: Полтанов Василий Александрович
Мать ребёнка: Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна
Смерть
Неизвестно