Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна
Место рожденияБалахна Нижегородской губернии
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
29.10.1849
Дочь: (Полтанова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Полтанова) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
18.02.1856 ст.
Дочь: (Полтанова) Марья Александровна
Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
12.03.1859
Дочь: Плотникова (Полтанова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич
Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
23.01.1863 ст.
Сын: Полтанов Василий Александрович
Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно