Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полтанова (Плотникова) Апполинария Павловна

Место рождения

Балахна Нижегородской губернии

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Плотников Павел Петрович

Мать: Плотникова (Ряхина) Марья Тимофеевна

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полтанов Александр Сергеевич

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
29.10.1849

Дочь: (Полтанова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Полтанова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
18.02.1856 ст.

Дочь: (Полтанова) Марья Александровна

Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
12.03.1859

Дочь: Плотникова (Полтанова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич

Балахна Нижегородской губернии
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
23.01.1863 ст.

Сын: Полтанов Василий Александрович

Отец ребёнка: Полтанов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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