Обрядова Авдотья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1839
Дочь: Александра Ларионовна
Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
04.10.1843
Дочь: Евфросиния Ларионовна
Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
07.11.1845
Сын: Обрядов Дмитрий Ларионович
Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
02.06.1847
Дочь: Феодосия Ларионовна
Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
13.10.1848
Дочь: Пелагея Ларионовна
Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
05.12.1851
Сын: Обрядов Александр Ларионович
Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
09.12.1854
Дочь: Екатерина Ларионовна
Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ларионовна
Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Мария Ларионовна
Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно