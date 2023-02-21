Обрядова Авдотья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Авдотья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1839

Дочь: Александра Ларионовна

Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
04.10.1843

Дочь: Евфросиния Ларионовна

Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
07.11.1845

Сын: Обрядов Дмитрий Ларионович

Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
02.06.1847

Дочь: Феодосия Ларионовна

Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
13.10.1848

Дочь: Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
05.12.1851

Сын: Обрядов Александр Ларионович

Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
09.12.1854

Дочь: Екатерина Ларионовна

Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ларионовна

Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиркова Мария Ларионовна

Отец ребёнка: Обрядов Ларион Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Ларион Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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