Обрядов Ларион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти09.04.1855
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
17.10.1839
Дочь: Александра Ларионовна
Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
04.10.1843
Дочь: Евфросиния Ларионовна
Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
07.11.1845
Сын: Обрядов Дмитрий Ларионович
Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
02.06.1847
Дочь: Феодосия Ларионовна
Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
13.10.1848
Дочь: Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
05.12.1851
Сын: Обрядов Александр Ларионович
Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
09.12.1854
Дочь: Екатерина Ларионовна
Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ларионовна
Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркова Мария Ларионовна
Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.1855