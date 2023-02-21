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Обрядов Ларион Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

09.04.1855

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Обрядов Григорий Иванович

Мать: Обрядова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
17.10.1839

Дочь: Александра Ларионовна

Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
04.10.1843

Дочь: Евфросиния Ларионовна

Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
07.11.1845

Сын: Обрядов Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
02.06.1847

Дочь: Феодосия Ларионовна

Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
13.10.1848

Дочь: Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
05.12.1851

Сын: Обрядов Александр Ларионович

Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
09.12.1854

Дочь: Екатерина Ларионовна

Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ларионовна

Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиркова Мария Ларионовна

Мать ребёнка: Обрядова Авдотья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Авдотья Семёновна

Смерть
09.04.1855
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