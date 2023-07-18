Ахманова (Ахманова) Гликерия Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахманова (Ахманова) Гликерия Агаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

13.04.1881

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Агап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Ахманов Степан

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1831

Сын: Ахманов Антон

Отец ребёнка: Ахманов Степан

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ахманов Кузьма

Отец ребёнка: Ахманов Степан

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахманов Степан

Смерть
13.04.1881
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище в с. Алат