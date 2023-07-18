Ахманова (Ахманова) Гликерия Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти13.04.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Агап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Ахманов Степан
Рождение ребёнка
15.01.1831
Сын: Ахманов Антон
Отец ребёнка: Ахманов Степан
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ахманов Кузьма
Отец ребёнка: Ахманов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахманов Степан
Смерть
13.04.1881
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кладбище в с. Алат