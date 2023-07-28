Ахманов Кузьма
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Ахманов Степан
Бракосочетание
04.02.1859
Жена: Ахманова Феодосия
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1861
Сын: Ахманов Симеон
Мать ребёнка: Ахманова Феодосия
Рождение ребёнка
03.11.1862
Сын: Ахманов Родион
Мать ребёнка: Ахманова Феодосия
Рождение ребёнка
27.02.1865
Сын: Ахманов Василий
Мать ребёнка: Ахманова Феодосия
Рождение ребёнка
19.08.1877
Сын: Ахманов Андрей
Мать ребёнка: Ахманова Феодосия
Смерть
Неизвестно