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Ахманов Кузьма

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Место рождения

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ахманов Степан

Мать: Ахманова Гликерия Агаповна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1859

Жена: Ахманова Феодосия

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1861

Сын: Ахманов Симеон

Мать ребёнка: Ахманова Феодосия

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1862

Сын: Ахманов Родион

Мать ребёнка: Ахманова Феодосия

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1865

Сын: Ахманов Василий

Мать ребёнка: Ахманова Феодосия

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1877

Сын: Ахманов Андрей

Мать ребёнка: Ахманова Феодосия

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)