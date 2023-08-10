Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1925
Дочь: Понизович Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
14.03.1927
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев
пос. Григорьевский
13.05.1982 запись восстановлена в ЗАГСе
Рождение ребёнка
08.08.1929
Дочь: Ярыгина Александра Максимовна
Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
14.03.1930
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев
пос. Григорьевский
24.05.1951 запись восстановлена в ЗАГСе
Рождение ребёнка
05.03.1933
Сын: Марченко Николай Максимович
Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
11.04.1938
Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
10.09.1940
Дочь: Кочеткова Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев
пос. Григорьевский
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
Неизвестно