Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1925

Дочь: Понизович Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
14.03.1927

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев

пос. Григорьевский
13.05.1982 запись восстановлена в ЗАГСе
Рождение ребёнка
08.08.1929

Дочь: Ярыгина Александра Максимовна

Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
14.03.1930

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев

пос. Григорьевский
24.05.1951 запись восстановлена в ЗАГСе
Рождение ребёнка
05.03.1933

Сын: Марченко Николай Максимович

Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
11.04.1938

Сын: Марченко Иван Максимович

Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
10.09.1940

Дочь: Кочеткова Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Марченко Максим Афанасьев

пос. Григорьевский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Максим Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Максим Афанасьев

Место жительства
Неизвестно
пос. Григорьевский
Смерть
Неизвестно