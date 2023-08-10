Марченко Максим Афанасьев
Место рожденияпос. Григорьевский
Дата рождения08.08.1899 ст.
Дата смерти09.03.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1899 ст.
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
26.03.1925
Дочь: Понизович Валентина Максимовна
Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
14.03.1927
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева
пос. Григорьевский
13.05.1982 запись восстановлена в ЗАГСе
Рождение ребёнка
08.08.1929
Дочь: Ярыгина Александра Максимовна
Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
14.03.1930
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева
пос. Григорьевский
24.05.1951 запись восстановлена в ЗАГСе
Рождение ребёнка
05.03.1933
Сын: Марченко Николай Максимович
Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
11.04.1938
Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева
пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
10.09.1940
Дочь: Кочеткова Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева
пос. Григорьевский
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1942
Причина смерти: крупозная пневмания и энтерит | 09.03.1942 Межениновский с/с