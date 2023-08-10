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Марченко Максим Афанасьев

Место рождения

пос. Григорьевский

Дата рождения

08.08.1899 ст.

Дата смерти

09.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1899 ст.

Отец: Марченко Афанасий Евгеньевич

Мать: Марченко Ольга Филипова

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
26.03.1925

Дочь: Понизович Валентина Максимовна

Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
14.03.1927

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

пос. Григорьевский
13.05.1982 запись восстановлена в ЗАГСе
Рождение ребёнка
08.08.1929

Дочь: Ярыгина Александра Максимовна

Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
14.03.1930

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

пос. Григорьевский
24.05.1951 запись восстановлена в ЗАГСе
Рождение ребёнка
05.03.1933

Сын: Марченко Николай Максимович

Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
11.04.1938

Сын: Марченко Иван Максимович

Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

пос. Григорьевский
Рождение ребёнка
10.09.1940

Дочь: Кочеткова Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

пос. Григорьевский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Николаева Улита Улита/Ульяна Николаева

Смерть
09.03.1942
Причина смерти: крупозная пневмания и энтерит | 09.03.1942 Межениновский с/с