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Александра Андреевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

15.04.1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1878

Отец: Андрей Гаврилович

Мать: Елена Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1878
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Фёдор Арсеньевич

Рождение ребёнка
11.02.1899

Сын: Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1902

Сын: Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1903

Сын: Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.06.1905

Сын: Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1907

Дочь: Устинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1910

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1912

Сын: Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.12.1914

Сын: Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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