Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1878
Отец: Андрей Гаврилович
Мать: Елена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1878
Бракосочетание
30.01.1898
Муж: Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
11.02.1899
Сын: Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
25.09.1902
Сын: Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
25.10.1903
Сын: Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
18.06.1905
Сын: Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
01.10.1907
Дочь: Устинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
15.05.1910
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
06.02.1912
Сын: Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
26.12.1914
Сын: Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Арсеньевич