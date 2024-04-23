Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Иван Евдокимович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1872
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
16.10.1874
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
15.04.1878
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
?.04.1883
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
24.06.1884
Дочь: Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
04.06.1886
Сын: Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Гаврилович