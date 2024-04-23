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Елена Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Иван Евдокимович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1872

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1874

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1878

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
?.04.1883

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1884

Дочь: Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.06.1886

Сын: Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Гаврилович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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