Еремина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Еремин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1916

Сын: Кретинин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кретинин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кретинин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кретинина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кретинин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кретинин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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