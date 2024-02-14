Еремина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Еремин Иван
Рождение ребёнка
16.11.1916
Сын: Кретинин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кретинин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кретинина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кретинин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кретинин Борис Михайлович
Отец ребёнка: Кретинин Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно