Кретинин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКретинин Алексей Михайлович

Кретинин Алексей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кретинин Михаил Николаевич

Мать: Еремина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1952

Сын: Кретинин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Кравченко Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1956

Сын: Кретинин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Кравченко Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кретинин Генадий Алексеевич

Мать ребёнка: Кравченко Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close