Кретинин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Кретинин Михаил Николаевич
Мать: Еремина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1952
Сын: Кретинин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Кравченко Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1956
Сын: Кретинин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Кравченко Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кретинин Генадий Алексеевич
Мать ребёнка: Кравченко Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно