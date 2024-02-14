Кретинина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Кретинин Михаил Николаевич
Мать: Еремина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павленко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Павленко Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленко Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Павленко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982