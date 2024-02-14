Кретинина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретинина Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кретинин Михаил Николаевич

Мать: Еремина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Павленко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Павленко Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко Василий Иванович

Смерть
1982

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