Рычка Мартиниан Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Рычка Иван Исидорович
Мать: Рычка Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
09.10.1880
Дочь: Пелагея Мартиниановна
Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: Туркина Евдокия Мартиниановна
Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1885
Сын: Рычка Трофим Мартинианович
Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.1887
Дочь: Станченко Анна Мартиниановна
Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна
Рождение ребёнка
01.06.1890
Сын: Рычка Митрофан Мартинианович
Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1892
Дочь: Смутак Екатерина Мартиниановна
Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна
Рождение ребёнка
24.07.1896
Сын: Рычка Борис Мартинианович
Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычка Елена Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно