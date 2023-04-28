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Рычка Мартиниан Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Рычка Иван Исидорович

Мать: Рычка Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
09.10.1880

Дочь: Пелагея Мартиниановна

Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна

Рождение ребёнка
18.02.1883

Дочь: Туркина Евдокия Мартиниановна

Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна

Рождение ребёнка
23.07.1885

Сын: Рычка Трофим Мартинианович

Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.1887

Дочь: Станченко Анна Мартиниановна

Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна

Рождение ребёнка
01.06.1890

Сын: Рычка Митрофан Мартинианович

Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1892

Дочь: Смутак Екатерина Мартиниановна

Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1896

Сын: Рычка Борис Мартинианович

Мать ребёнка: Рычка Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычка Елена Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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