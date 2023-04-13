Рычка Евдокия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти09.08.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Маленко Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович
Рождение ребёнка
До 1857
Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рычка Иван Иванович
Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович
Рождение ребёнка
До 1860
Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1866