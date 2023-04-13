Рычка Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычка Евдокия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

09.08.1866

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Рычка Василий Иванович

Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Маленко Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович

Рождение ребёнка
До 1857

Сын: Рычка Сергей Иванович

Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рычка Иван Иванович

Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович

Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Рычка Мартиниан Иванович

Отец ребёнка: Рычка Иван Исидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычка Иван Исидорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1866