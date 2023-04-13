Рычка Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1880
Дочь: Пелагея Мартиниановна
Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: Туркина Евдокия Мартиниановна
Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1885
Сын: Рычка Трофим Мартинианович
Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1887
Дочь: Станченко Анна Мартиниановна
Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1890
Сын: Рычка Митрофан Мартинианович
Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1892
Дочь: Смутак Екатерина Мартиниановна
Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1896
Сын: Рычка Борис Мартинианович
Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно