Рычка Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычка Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1880

Дочь: Пелагея Мартиниановна

Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1883

Дочь: Туркина Евдокия Мартиниановна

Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1885

Сын: Рычка Трофим Мартинианович

Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1887

Дочь: Станченко Анна Мартиниановна

Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович

Рождение ребёнка
01.06.1890

Сын: Рычка Митрофан Мартинианович

Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1892

Дочь: Смутак Екатерина Мартиниановна

Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1896

Сын: Рычка Борис Мартинианович

Отец ребёнка: Рычка Мартиниан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычка Мартиниан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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