Устинов Николай Сергеев
Место рождения
Дата рождения27.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890
Отец: Устинов Сергей Семенов
Мать: Агафья Максимова
Рождение ребёнка
06.12.1909
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Дарья Маркелова
Рождение ребёнка
1913
Сын: Устинов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Дарья Маркелова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Устинов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Дарья Маркелова
Рождение ребёнка
12.09.1917
Сын: Устинов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Дарья Маркелова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Маркелова
Смерть
Неизвестно