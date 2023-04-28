Устинов Николай Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинов Николай Сергеев

Устинов Николай Сергеев

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890

Отец: Устинов Сергей Семенов

Мать: Агафья Максимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.12.1909

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Дарья Маркелова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Устинов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Дарья Маркелова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Устинов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дарья Маркелова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1917

Сын: Устинов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дарья Маркелова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Маркелова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close