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Дарья Маркелова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1909

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Устинов Николай Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Устинов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Устинов Николай Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Устинов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Устинов Николай Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.09.1917

Сын: Устинов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Устинов Николай Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Николай Сергеев

Смерть
Неизвестно
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