Дарья Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1909
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Устинов Николай Сергеев
Рождение ребёнка
1913
Сын: Устинов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Устинов Николай Сергеев
Рождение ребёнка
1914
Сын: Устинов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Устинов Николай Сергеев
Рождение ребёнка
12.09.1917
Сын: Устинов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Устинов Николай Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно